Eetfestijn voor Jolien Verschueren 31 maart 2018

De supportersclub van veldrijdster Jolien Verschueren houdt in het weekend van 14 en 15 april een eetfestijn ten voordele van Jolien Verschueren in het cultureel centrum De Mastbloem. Er is keuze tussen warme beenhesp of balletjes in tomatensaus, geserveerd met kroketjes en warme groenten. Zaterdag tussen 18 en 21 uur, op zondag vanaf 11 tot 14 uur. Volwassenen betalen 17 euro, kinderen tot 12 jaar 10 euro. Kaarten tot 7 april te koop via 09/383.62.30 of via francky.verschueren@hotmail. com. (TVR)