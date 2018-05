Eerste verkiezing Miss Travestie Oost-Vlaanderen 26 mei 2018

02u37 0

Brian Schoenmaekers, alias Lexotica, organiseert vandaag de eerste Miss Travestie Oost-Vlaanderen in zaal de Mastbloem. De deuren openen om 18.30 uur, de show vangt aan om 21 uur. Er zijn vijf kandidaten: Dita Lareen, Diva Grande, Luna Darson, Chantina Dee en Cherry Lizz. Kaarten kosten 20 euro in voorverkoop, 25 euro aan de kassa. Vips betalen 50 euro en krijgen een glas cava, warme hapjes, buffet en dessert. Reserveren kan bij Sabine Rubbens via 0495/20.65.05. (MAN)