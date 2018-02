Duivenkampioenen gehuldigd bij 'De Klaren' 01 februari 2018

In lokaal Handelshuis was er het jaarlijks clubfeest bij vriendenkring 'De Klaren'. Na een keuring was er het clubsouper met tussendoor hulde aan de kampioenen.





Het kampioenschap snelheid werd gewonnen door het hok Roger Simoens-Frans Norga terwijl het hok Roger De Smet-Matthijs het fondskampioenschap op zijn naam schreef. De marathon jonge duiven kwam op naam te staan van het hok Simoens-Norga en met oude duiven werd Bert Vanden Berg primus. Algemeen kampioen 2017 werd het duo Simoens-Norga.





(MAN)