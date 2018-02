Drie maanden omrijden door werken aan bedrijventerrein 28 februari 2018

Van maandag 9 april tot en met vrijdag 13 juli moet het verkeer dat vanop de E17 naar Deinze wil, afrijden in Kruishoutem en via Olsene naar Deinze rijden. Die omlegging komt er naar aanleiding van de werken voor de uitbreiding van bedrijventerrein Groot Prijkels. Voor die periode wordt het kruispunt van de N35, de verbindingsweg tussen Deinze en Nazareth, en de Karrewegstraat volledig afgesloten. Daar wordt een soort ovonde aangelegd, een gelijkvloerse kruising in de vorm van een ovale rotonde. Die moet een vlotte en veilige verkeersafwikkeling mogelijk maken voor zowel trucks als auto's. Fietsers zullen er wel nog door kunnen. De bedrijvenzone zelf wordt ontsloten via de Prijkelstraat ter hoogte van het bedrijf Perrigo en via een omkeerbeweging in Kruishoutem voor wie naar Gent moet. In Kruishoutem zullen later verkeerslichten worden geplaatst op het kruispunt van de Deinsesteenweg met de Karreweg en de Lulstraat. (TVR)