Dit zijn de nieuwe straatnamen in Kruisem TWINTIG WEGEN ONDERGAAN NAAMSVERANDERING DOOR FUSIE R. DE COSTER & T. VANDEWALLE

21 juni 2018

02u54 0 Kruishoutem Ruim twintig straten in Zingem en Kruishoutem moeten als gevolg van de nakende fusie van naam veranderen omdat ze in beide gemeenten bestaan. Zo zal de Ommegangstraat in Kruishoutem zo goed als zeker worden omgedoopt tot de Brouwerijstraat.

Je horecazaak noemen naar de straat waarin die is gevestigd om dan te moeten vaststellen dat de straat van naam verandert. Dat is wat Luc Vanoost en zijn vrouw Martine De Vlieger van 'Koffieklets den Ommegang' in de Ommegangstraat in Kruishoutem momenteel overkomt. De Ommegangstraat is één van de zowat twintig straatnamen die ofwel in Kruishoutem ofwel in Zingem moeten veranderen, omdat ze nu in beide gemeenten bestaan.





Brouwerij

Zo goed als zeker is dat de Ommegangstraat vanaf 2019 zal worden omgedoopt tot de Brouwerijstraat. "Deze naam had ik niet verwacht, maar hij bevalt me wel", vertelt Luc. "Het is ook een logische keuze, aangezien hier vroeger een bouwerij in de straat was gevestigd. Wij kunnen er dan ook mee leven, want we serveren meer dan 70 bieren. Dat kunnen we misschien meer uitspelen eens de straat van naam veranderd is", knipoogt hij.





Het voorstel moet wel nog worden voorgelegd aan de gemeenteraad in Kruishoutem. Nadien volgt gedurende 30 dagen een openbaar onderzoek waarbij bezwaren kunnen geformuleerd worden. Na die procedure beslist de gemeenteraad over de definitieve aanvaarding van de voorgestelde straatbenaming. In het voorliggende voorstel krijgt de Boeregemstraat de naam Plankbeekstraat, wordt de Dijkstraat de Beeakkerstraat en de Galgestraat de Keetestraat. Voor het Gaverstraatje wordt de Lombaertstraat voorgesteld en voor de Groenestraat de Grasstraat. De oostkant van de Kouterstraat wordt dan weer de Vandewielestraat en de westkant de Bisschop Gabriëlsstraat. Kwadestraat wordt Sterrestraat, Molenstraat verandert naar Houtavestraat en Nachtegaalstraat wordt omgedoopt tot Adelardusstraat. De Ouwegemstraat krijgt tot slot de naam Neerhofstraat, Pontweg wordt Veerweg en de Wandstraat zal in de toekomst Gersstraat heten.





Tien straten

In Zingem beslist de gemeenteraad vanavond al over de voorlopige aanvaarding van een nieuwe naam voor tien straten. De Gaverstraat krijgt daar de naam Antoon Trieststraat, terwijl de Wannelappersstraat de nieuwe naam zou worden voor de Leebeekstraat. Voor het Moerasstraatje wordt Vogelzangweg voorgesteld. De Nachtegaalstraat zou voortaan de naam Adelardusstraat krijgen en De Warande wordt de Berkenhofstraat. Ook de Appelhoekstraat verdwijnt uit de Zingemse stratenatlas: binnenkort zou die weg Leystraat heten. Corbieland wordt Rolijnpad en de Diepestraat verandert in het Diepepad. Bewoners van de de Sint-Hilariuslindestraat drukken voortaan Ledepontweg op hun visitekaartjes. De naam Stropersstraat wordt gewoon geschrapt: er werd vastgesteld dat de Stropersstraat de benaming is voor een straat die verdwenen is door de ruilverkaveling.