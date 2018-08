Deinsesteenweg gaat vier maanden dicht Drukke verbindingsweg onbereikbaar tot 21 december Thomas Vandewalle

27 augustus 2018

17u26 0 Kruishoutem De Deinsesteenweg, die Kruishoutem met Deinze verbindt, wordt vanaf morgen - dinsdag - tot eind dit jaar afgesloten voor het verkeer. De werken maken deel uit van de riolerings- en wegeniswerken die kaderen in de ontsluiting van de industriezone De Prijkels.

Het bedrijventerrein De Prijkels op het grondgebied van de gemeenten Kruishoutem, Deinze en Nazareth wordt momenteel uitgebreid met een oppervlakte van 55 hectare voor zowel lokale als regionale bedrijven. Daarbij gaat ook veel aandacht naar de mobiliteit en de ontsluiting van de Gaversesteenweg en Deinsesteenweg. In dat kader wordt de Deinsesteenweg morgen volledig afgesloten en dit vanaf het kruispunt met de Truweelweg tot de grens met Deinze. Het afsluiten van deze belangrijke invalsweg, net voor de start van het nieuwe schooljaar, zal uiteraard heel wat hinder met zich meebrengen. Dat beseft ook Kruishoutems schepen van Openbare Werken Robrecht Bothuyne (CD&V). “In eerste instantie zou al het verkeer langs het centrum van Kruishoutem worden omgeleid, maar daarmee konden we niet akkoord gaan. Omrijden zal nu via de E17 moeten gebeuren. Dat is logischer, want het is ook de snelste manier", aldus Bothuyne.

Concreet wordt het verkeer dat naar Deinze moet, omgeleid via de Winston Churchillstraat, Olsensesteenweg, E17 en N35 (baan van Gavere naar Deinze). Fietsers kunnen via de Nazarethsestraat, Marollestraat, Kallemoeie en Soeverijnstraat naar Deinze rijden. Door het afsluiten van de Deinsesteenweg moet ook de lijnbus 83 een andere route volgen en worden de bushaltes in de Duifhuisstraat en Truweelweg tijdelijk afgeschaft. Er komt een tijdelijke halte in de Deinsesteenweg ter hoogte van de Passionistenstraat. Omwille van de omleiding van de lijnbussen geldt in de Nazarethsestraat eenrichtingsverkeer in de richting van Nazareth naar Kruishoutem, uitgezonderd voor fietsers. In de Wijkhuizestraat en een deel van de Lozerstraat is er geen verkeer toegelaten in de richting van de Passionistenstraat. Het einde van deze werken is voorzien op 21 december.

Intussen wordt ook de make-over van de Deinsesteenweg zelf voorbereid. Die bevindt zich al jaren in een erbarmelijke staat. De weg zal helemaal heraangelegd worden door het Agentschap Wegen en Verkeer. Aquafin en de VMM zullen instaan voor de gescheiden riolering en het zuiveringsstation. Bedoeling is dat de weg een stuk veiliger wordt met onder andere een enkelvoudig fietspad langs beide kanten van de rijweg. "Er werd intussen een studiebureau aangesteld. De werken zelf zullen wel pas ten vroegste in 2020 starten. Veel hangt af van het feit of er onteigeningen zullen nodig zijn of niet", geeft Bothuyne nog mee.