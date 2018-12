Danilith Nokere Koerse start ook de komende 5 jaar in Deinze Ronny De Coster

16 december 2018

12u05 0 Kruishoutem De start van wielerwedstrijd Nokere Koerse blijft nog eens vijf jaar in Deinze. Volgend jaar verloopt de samenwerkingsovereenkomst, maar het contract wordt opengebroken en verlengd, voor de periode 2019-2024.

“We starten sinds 2015 op de Markt in Deinze en dat is telkens een geslaagde onderneming. We werken heel goed samen met het stadsbestuur en de veiligheidsdiensten. Bovendien is Deinze een echte fietsstad”, motiveert Rony De Sloovere, gedelegeerd bestuurder van Nokere-Koerse.

“De uitstraling van Danilith Nokere Koerse neemt elk jaar toe, met een vernieuwd parcours, met sterkere ploegen en meer media-belangstelling. Dat zorgt ervoor dat Deinze sterk in de picture komt”, de Deinse sportschepen Nobert De Mey in.

Drie wedstrijden

“Danilith Nokere Koerse nu goed voor 3 topwedstrijden: juniores, heren elite en vanaf 2019 ook dames elite. Op zaterdag starten de juniores in Nevele. Zo willen we hulde brengen aan de wielergemeente die Nevele is. Denk maar aan de familie Planckaert of wereldkampioen Rudy Dhaenens. Op zondag is er Danilith Nokere Koerse voor wielertoeristen met een stop in Deinze. En op woensdag is er dan de hoogdag, met de start van zowel vrouwen als mannen op de Markt in Deinze”, blikt woordvoerder Robrecht Bothuyne vooruit.