Comedyshow en deelmarkt in De Mastbloem 05 mei 2018

Milieufront Omer Wattez vzw haalt op zondag 13 mei om 15 uur stand-up comedian Koen Dewulf naar De Mastbloem in Kruishoutem. Koen, afkomstig uit Eeklo, brengt een mix van oud en nieuw materiaal in het Meetjeslandse dialect. Voor en na de show is er ook een deelmarkt en een wandeling. Op de markt worden deelinitiatieven uit de buurt voorgesteld, waaronder Autodelen, LETS, weggeefwinkel, potluck,... Deze start om 13.30 uur en eindigt om 18 uur. Mogelijkheid tot een korte landschapswandeling is er om 13.30 uur. De deelmarkt en de wandeling zijn gratis. Tickets voor de show kosten 10 euro. Reserveren kan via 055/309.666 of via info@milieufrontomerwattez.be. (TVR)