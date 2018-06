Circus Pepino komt naar Kruishoutem 26 juni 2018

Circus Pepino slaat van zaterdag 7 tot woensdag 11 juli zijn tenten op in de Warandestraat in Kruishoutem. Het circusgezelschap pakt uit met een leuke show waarin clowns, jongleurs, acrobaten en veel dieren, zoals pony's en kamelen, de hoofdrollen opeisen. Er zijn voorstellingen op zaterdag, zondag en woensdag. De uren van de voorstellingen zullen terug te vinden zijn aan de kassa van het circus. Een plaats op een bank kost tien euro, op een stoel vijftien euro. Meer informatie en tickets via circuspepino@hotmail.com. (TVR)