Chiro Vlinderia feest twee dagen op rij 12 juli 2018

02u45 0

De meisjeschiro Vlinderia uit Kruishoutem organiseert op vrijdag 3 augustus opnieuw een muziekfestival op haar terreinen aan zaal Elckerlyc. Het feestgebeuren start al om 17 uur met een after work party. Het eerste optreden staat gepland om 20 uur. "We zorgen ook dit jaar voor bruisend en jong talent", klinkt het. "Op de affiche staan The Second Revolution, Shevolver en The Flying Rhinos. Bezoekers mogen tussendoor ook nog een special act verwachten." De toegang bedraagt vijf euro. Op zaterdag 4 augustus wordt 'Hit The Summer' georganiseerd: een fuif met cocktails, pintjes, streekbieren en andere drankjes tegen een schappelijk prijsje. Achter de draaitafels staan AnewB, Radio Tepelklets en Funky Bastards. De fuif start om 21 uur en de inkom bedraagt eveneens vijf euro. (TVR)