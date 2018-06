Chauffeur slaat op de vlucht na ongeval op rotonde 22 juni 2018

M.D. (35) uit Nokere moest zich in de politierechtbank verantwoorden nadat hij op de rotonde nabij de E17 in Kruishoutem een ander voertuig aanreed en de vlucht nam. Een getuige zag hoe de man met zijn wagen met verbrijzelde ruit over de weg zwalpte. Toen hij uitstapte, wankelde hij. Het aangereden voertuig was er zo erg aan toe, dat het niet meer verder kon. De brokkenpiloot ging in eerste instantie een valse verklaring afleggen bij de politie. Zo vertelde hij dat hij zelf was aangereden. "Niet sympathiek", vond de politierechter. Die wees op het feit dat de man in het verleden al 3 keer werd veroordeeld voor sturen onder invloed. Deze keer kreeg hij een geldboete van 1.000 euro en 53 dagen rijverbod opgelegd. (TVR)