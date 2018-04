Charlotte en Melisa vinden Gulden Ei in dakgoot 05 april 2018

De wind speelde een rol tijdens de eierworp vanuit de kerktoren op Paasmaandag. Gewrongen, geduwd of gevochten werd er niet om het Gulden Ei, dat een waarde had van 250 euro en aan een papieren parachute was bevestigd, te bemachtigen. Het kwam in de dakgoot van het OCMW-gebouw naast het gemeentehuis terecht. Tot een wind het deed overwaaien naar de dakgoot van de aanpalende fotozaak Delacauw. Vanuit de eerste verdieping kon dochter Charlotte en haar vriendin Melissa Van Steenkiste het in handen krijgen en ze verdeelden de buit. De overhandiging gebeurde op de pui van het gemeentehuis.





(MAN)