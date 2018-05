Chantina Dee is eerste Oost-Vlaamse Miss Travestie 31 mei 2018

Brian Schoenmaekers, alias Lexotica, organiseerde in zaal De Mastbloem de eerste verkiezing Miss Oost-Vlaanderen Travestie. Vijf kandidaten traden aan en mede door haar swingende vertolking van een Britney Spears in een medley sleepte Chantina Dee, alias de 18-jarige Jaron Delsoir uit Ronse, zowel de publieksprijs als de titel in de wacht.





Eerste eredame op 2 punten werd Cherry Lizz, alias de 32-jarige Bram Pihay uit Geel, en het lint van 2de eredame was voor Dita Lareen en dat is het alias van de 36-jarige Jean-Paul Mortier uit Aalst. Hij totaliseerde 7 punten minder dan de laureate.





(MAN)