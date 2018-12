Champagne voor Nokere Koerse is gearriveerd Populair tijdens eindejaarsfeesten en voor capsules Ronny De Coster

07 december 2018

14u08 0 Kruishoutem De volgende editie van Danilith Nokere Koerse is nog veraf, maar de champagne voor de jaarlijkse wielerklassieker is vrijdag al in Kruishoutem gearriveerd. “We bestellen hem zo vroeg, omdat die ook goed verkocht wordt voor de eindejaarsfeesten”, zegt Carl Dedeken. Er zijn 600 flessen beschikbaar. “Die beperkte oplage maakt onze champagne ook gegeerd bij verzamelaars van capsules.”

Het is voor het tiende jaar op rij dat de organisatoren van Danilith Nokere Koerse een champagne op de markt brengen, die aan de wielerklassieker is gelinkt.

“Onze champagne is daarmee een klassieker geworden. Je moest eens weten hoeveel mensen me de voorbije weken al gevraagd hebben wanneer hij zou te verkrijgen zijn. De Nokere Koerse champagne is elk jaar tijdens de eindejaarsfeesten zeer gewild: hij wordt gekocht om als geschenk te geven of geserveerd bij de feesten”, zegt Carl Dedeken van Danilith Nokere Koerse.

Zes wijnboeren

De Nokere Koerse champagne is een Vincent d’ Astrée uit Epernay, midden in de Champagnestreek. “De champagne is geproduceerd door een coöperatieve van zes plaatselijke wijnboeren, die zich hebben verenigd om op te boksen tegen de grote spelers in de sector”, weet Carl.

600 flessen

“Er zijn 600 flessen beschikbaar. Die beperkte oplage maakt onze champagne ook gegeerd bij verzamelaars van capsules. Want elk jaar is die anders, waardoor liefhebbers ze graag in hun collectie hebben. Al is onze champagne vooral populair, omdat hij elk jaar zo lekker is”, knipoogt Carl.

De vzw Nokere Koerse verkoopt de Vincent d’ Astrée tegen 25 euro per fles. Een karton van 6 flessen kost 130 euro.

Meer kasseien én een dameskoers

Voor wie al uitkijkt naar Nokere Koerse zelf: de volgende editie van de befaamde wielerklassieker vindt plaats op 20 maart 2019.

De organisatie hoopt minstens tien teams uit de World Tour aan de start te krijgen. De finale ondergaat, net als vorig jaar, enkele wijzigingen. Zo komen er twee kasseironden bij. Dat betekent dat de laatste zeventig kilometer gezegend wordt met twintig kilometer kinderkopjes.

Voor het eerst is er ook een wedstrijd voor dames. De UCI-koers categorie 1.1 voor vrouwen start op de Markt van Deinze en arriveert op de top van Nokereberg, net zoals de mannen-elite, dus. Emma Johansson, de Zweedse renster die tijdens haar carrière in Zingem verbleef, is meter van deze koers.

Meer info: www.nokerekoerse.be