Celstraf gevorderd voor poging diefstal industriezone 23 februari 2018

Drie mannen met Roemeense nationaliteit hebben zich in de correctionele rechtbank in Oudenaarde moeten verantwoorden voor een poging tot diefstal en de lidmaatschap aan een criminele vereniging. De politie betrapte de drie mannen met een stoorzender, tang, mutsen en handschoenen in hun auto in de industriezone in Kruishoutem. De politie merkte ook op dat een afsluiting was opengeknipt en vond bij één van de mannen een sms met nog negen andere adressen van firma's. Het Openbaar Ministerie gaat er nu vanuit dat de drie op dievenpad waren en vordert een celstraf van één jaar. Slechts één van de drie mannen geeft toe dat hij van plan was om een firma te bestelen. Naar eigen zeggen kreeg hij wroeging en vertrok hij. "Omdat hij zelf besliste om ermee te stoppen, is er geen sprake van een strafbare poging", verduidelijkt zijn advocate. De twee andere beklaagden geven enkel toe dat ze in de auto zaten, maar ze houden vol dat ze niets te maken hebben met de poging tot diefstal. Ook hun advocaten vragen de vrijspraak. De rechter zal oordelen op acht maart. (LDO)