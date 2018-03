BK-brons voor Sportjongere Van Het Jaar Helena Lamb 21 maart 2018

02u40 0

Nadat de 16-jarige judoka Helena Lamb eind januari tot Sportjongere van het Jaar 2017 werd uitgeroepen en gehuldigd, laat ze opnieuw van haar spreken. Na provinciaal kampioen te zijn geworden in Aalter en Vlaams kampioen in Tielt bij de U16 -36 kg, haalde ze nu ook brons in het Belgisch Kampioenschap te Deurne/Antwerpen. Ter gelegenheid van de jongste trainingsdag bij judoclub Asahi '90 in de sporthal werd ze dan ook op applaus onthaald door haar trainers en teamgenoten omwille van deze puike prestatie.





(MAN)