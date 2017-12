Bi-Ventielbos levert 51.930,90 euro op 02u53 5 Thomas Vandewalle

Het Bi-Ventielbos op de hoek van de Passionistenstraat en de Nazarethsedorpweg in Kruishoutem blijkt een groot succes. Zo konden de initiatiefnemers nu al een cheque van maar liefst 51.930,90 euro overhandigen aan Het Ventiel: een buddywerking voor mensen met jongdementie dat focust op wat wél kan en hen nieuwe uitdagingen biedt. Het initiatief om een themabos over en voor mensen met jongdementie aan te leggen, gaat uit van Astrid Van Huffel die in april haar boezemvriendin Brigitte Timmermans - Bi voor de vrienden - verloor bij een ongeval tijdens de Etixx Classic. Iedereen kon een boompje kopen voor 25 euro. "We blijven verder geld inzamelen. Er kunnen nog bomen bij", aldus Astrid.





