Bewoners en personeel woonzorgcentrum uit de bol tijdens playbackshow Ronny De Coster

28 november 2018

15u57 0 Kruishoutem Bewoners van het Woonzorgcentrum Sint-Petrus in Kruishoutem blikken terug op een amusante, muzikale namiddag.

Verschillende personeelsleden van allerlei diensten organiseerden en speelden met de bewoners de jaarlijkse playbackshow. “Dit jaar hebben we gekozen voor het thema ‘the golden oldies’ met muziek uit de jaren 50, 60 en 70. Vooral het visuele aspect van de show kon op veel bijval van de bewoners rekenen: de deelnemende medewerkers hadden zich ze voor hun optreden helemaal uitgedost. Er was een presentatieduo dat zich in de stijl van de rock en roll verkleed had en we hadden ook twee ‘bodyguards’ die de mensen van en naar het podium begeleidden”, vertelt Mathias van het paramedische team.