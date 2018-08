Bestuurders negeren massaal omleidingen Thomas Vandewalle

30 augustus 2018

18u22 2

Bestuurders negeren massaal de omleidingen die werden ingesteld wegens de werken aan de Deinsesteenweg. Die is sinds dinsdag afgesloten vanaf het kruispunt met de Truweelweg tot aan de grens met Deinze. Dit in het kader van riolerings- en wegeniswerken die moeten zorgen voor een betere ontsluiting van industriezone De Prijkels. "Amper enkele dagen na de start van de werken, stellen we vast dat het éénrichtingsverkeer in het kader van deze omleidingen door veel bestuurders wordt genegeerd. Het negeren van het verkeersbord C1 en tegen de stroom inrijden, zorgt ervoor dat andere weggebruikers in gevaar worden gebracht”, laat de politiezone Vlaamse Ardennen via haar Facebookpagina weten. “Om de veiligheid van de weggebruikers te garanderen, zullen onze diensten controles uitvoeren op het correct volgen van de voorziene omleiding", waarschuwt de politie nog. Overtreders riskeren een boete van 174 euro.