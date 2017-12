Bestuurder ramt gevel en slaat op de vlucht BEWOONSTER MOET ENKELE MAANDEN ELDERS ONDERDAK ZOEKEN THOMAS VANDEWALLE

02u46 0 Thomas Vandewalle Bewoonster Eva Rogge toont de schade aan haar huis. Kruishoutem Een bestuurder heeft zijn wagen in de gevel van een woning langs de Deinsesteenweg in Kruishoutem geboord en pleegde daarna vluchtmisdrijf. De voorgevel moet volledig afgebroken en weer opgebouwd worden, waardoor het huis een paar maanden onbewoonbaar zal zijn. "Ik wens deze laffe egoïst een 2018 met een vette boete", zegt bewoonster Eva Rogge verbolgen.

De Deinsesteenweg werd onlangs gedeeltelijk geasfalteerd. Dat heeft als voordeel dat er daardoor minder gedaver en lawaaihinder is wanneer vrachtwagens voorbijrazen. De paaltjes die de woning van Eva Rogge een beetje beschermden, werden niet teruggeplaatst en dat heeft ze geweten. Vorige week miste een bestuurder de afslag naar de Bunderstraat en kwam een meter of tien verder in het midden van de woning terecht. "Recht in het huisje dat ik, een alleenstaande vrouw van dertig, twee jaar geleden kocht en waarop ik trots was dat het eindelijk zo goed als helemaal was opgeknapt", doet Eva het verhaal.





Thomas Vandewalle De gevel van het huis werd zwaar toegetakeld.

Nummerplaat

Zij was op het moment van de feiten niet thuis, maar een getuige zag dat de man de moeite niet deed om uit te stappen en er met zijn ernstig toegetakelde wagen vandoor ging. De man had pech dat zijn nummerplaat van zijn voertuig was gevallen, waardoor de getuige die kon oprapen om aan de politie te geven.





"Wat een geluk dat ik goede buren heb die mij verwittigden en alert bleven, want de man kwam nadien nog terug in de hoop de bewijzen te kunnen uitwissen", vervolgt de bewoonster. "Toen de politie ongeveer een halfuur na de feiten bij de brokkenpiloot aanbelde, gaf deze niet thuis. Zijn wagen had hij in de garage geparkeerd.





Dronken

"Dat bevestigt het vermoeden dat hij dronken was. Hij moet ook niet beweren dat hij niets gevoeld heeft, aangezien hij naderhand de sporen probeerde te wissen. Dat zes mannen van de vrijwillige brandweer uit hun bed gebeld werden om mijn huisje te komen stutten, zal hem wel worst wezen. Dat ik nu kou lijd omdat de koude langs alle kieren en spleten mijn huis binnenkomt ook. Net zoals het hem waarschijnlijk niet kan schelen dat ik wellicht een maand of drie niet in mijn huis zal kunnen wonen doordat de volledige voorgevel afgebroken en weer opgebouwd moet worden", vertelt Eva.





Excuses heeft Eva nog niet ontvangen. "Toch had alles veel erger kunnen zijn", beseft ze. "Hij had met zijn 'zatte botten' en overdreven snelheid een onschuldige mens kunnen aanrijden. En misschien had die mens dat zelfs niet overleefd. Ik wens hem voor 2018 een dikke vette boete en hoop dat zijn verzekering alles op hem verhaalt. Wat mij betreft mogen ze hem zelf even opsluiten in de gevangenis. Hij zal daar gratis in meer comfortabele omstandigheden vertoeven dan ik in mijn toegetakelde huis of tijdelijk verblijf."