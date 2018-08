Bestuurder drinkt slokje te veel Redactie

29 augustus 2018

De 27-jarige K. G. uit Kruishoutem moest zich in de Oudenaardse politierechtbank verantwoorden nadat hij positief blies bij een alcoholcontrole. De man had 0,51 promille alcohol in het bloed en overschreed daarmee net de limiet. "Je hebt pech gehad", richtte politierechter Pieter De Meyer zich tot de beklaagde. "Had je een paar slokjes minder gedronken, dan had je hier niet gestaan." Hij veroordeelde de Kruishoutemnaar tot een geldboete van 400 euro, maar daar komt ook nog zo'n 300 euro aan kosten bij omdat hij werd gedagvaard.