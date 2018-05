Bert Kruismans opent cartoontentoonstelling 16 mei 2018

Stand-upcomedian Bert Kruismans opende in het Europees Cartoon Centrum (ECC) in Kruishoutem de tentoonstelling 'Kruis'en (kruiste, heeft gekruist)'. De tentoonstelling is een kruisbestuiving tussen het werk van Karl Meersman en zijn Waalse collega Cécile Bertrand. Beiden stellen voor het eerst hun actualiteitscartoons samen voor. Gezien de perscartoon net bedoeld is om in kranten en tijdschriften te publiceren, is het dus uitzonderlijk om tijdens deze tentoonstelling ook het originele werk te zien. De tentoonstelling loopt nog tot 17 juni.





(TVR)