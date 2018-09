Bert Gabriëls brengt comedy in De Mastbloem Thomas Vandewalle

05 september 2018

De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) organiseert op vrijdag 12 oktober om 20 uur een comedy-optreden van Bert Gabriëls in De Mastbloem. Dit in samenwerking met het gemeentebestuur en ten voordele van de lokale Noord-Zuid-organisaties die deel uitmaken van de GROS. Gabriëls maakte naam met programma's als ‘Zonde van de Zendtijd’, ‘Absurdistan’ en ‘Advocaat van de Duivel’, maar ook met de docureeks ‘Terug naar Eigen land’. Met al die ervaringen op zak gaat hij weer het podium op voor het pure comedywerk. In z'n nieuwe show gaat Bert op zoek naar geluk. In een zotte wereld, in rare mensen, in dikke boeken en in de krant, overal zit wel wat geluk. Tickets kosten 12 euro. Meer info via cultuurdienst@kruishoutem.be of 09/333.71.15.