Beklaagden bedreigen slachtoffer uit wraak 15 mei 2018

Drie beklaagden hebben zich voor de correctionele rechtbank in Oudenaarde moeten verantwoorden omdat ze een man vijf uur lang vasthielden in een woning. Ze bedreigden hem ook met een stroomstootwapen.

M.D.R., N.G. (25) en S.D. (19) besloten hun slachtoffer G.R. (47) een lesje te leren omdat hij via valse profielen op sociale media contact zocht met vrouwen en meisjes. Wanneer G.R. denkt af te spreken met een zekere Chantal, dringen twee beklaagden het huis binnen en binden ze het slachtoffer vast. Ze halen een stroomstootwapen boven en bedreigen de man met de dood. Ze slaan de spullen in het huis kapot en vluchten uiteindelijk weg.





De beklaagden verklaarden in de rechtszaal dat ze kwaad waren op G.R. omdat hij contact zocht met hun 17-jarige nicht. "Het slachtoffer is inderdaad zelf niet zuiver op de graat, maar dat geeft de beklaagden niet het recht om het heft in eigen handen te nemen en hem een lesje te leren", zei de procureur. Ze vorderde voor de drie beklaagden een celstraf van tien maanden en een boete van honderd euro. Hoe de rechter oordeelt, weten we op 11 juni. (LDO)