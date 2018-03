Bal van de Eikoningin 08 maart 2018

Eén week voor haar aftreden organiseert Eikoningin 2017 Céline Van Glabeke het 'Bal van de Eikoningin'. Zaterdag 24 maart is jeugdhuis Nuitgang langs de Waregemsesteenweg de plaats van afspraak. "Het is een mooi jaar geweest en dat wil ik vieren met een knaller van een feestje", vertelt Céline. Men kan er terecht van 21 tot 5 uur en dj Tom Van Malderen staat aan de draaitafel. De toegang bedraagt 5 euro. De opbrengst gaat integraal naar het weeshuis Little Hearts in Cambodja, waarvoor Céline zich al jaren inzet. "Ik heb er in 2013 tijdens mijn studies een half jaar stage gelopen en ben er mijn hart verloren." Intussen keerde ze dan ook al verschillende keren terug om er vrijwilligerswerk te doen. (TVR)