Avondmarktloop en Kidsrun 26 juni 2018

02u55 0

Tijdens de avondmarkt van maandag 2 juli, op en rond het Nieuw Plein, vindt opnieuw de avondmarktloop plaats. Dit is een organisatie van de sportdienst in samenwerking met de joggingclub, Unizo en het brandweerkorps. De Kidsrun begint om 19 uur en alle deelnemers ontvangen een medaille. De deelnemers van de prestatierun komen om 19.30 uur aan de start voor drie, zes, negen of twaalf kilometer. Inschrijven kan vanaf 18 uur op de hoek van het Nieuw Plein en de Woestijnestraat. Douches en kleedkamers zijn ter beschikking in de gemeentelijke sporthal. (TVR)