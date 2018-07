Avondmarkt onder stralende zon 03 juli 2018

03u05 0

De jaarlijkse avondmarkt van Unizo Kruishoutem is gisterebnavond opnieuw een schot in de roos geworden. Al van bij de start heerste er een gezellige drukte op en rond het Nieuw Plein. Bezoekers konder er langs de kraampjes slenteren, genieten van kermisattracties of gewoon een pintje drinken aan de bar. Nieuw dit jaar was de boerenmarkt, waar lokale landbouwers hun producten voorstelden. Zo kon men er proeven van gerookte Omegabaars, vlees van de hoeveslagerij en Kruisemworst op de barbecue. Doel van de boerenmarkt was om de band tussen de consument en de voedspelproducent weer aan te halen. (TVR)