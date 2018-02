Animatoren voor speelplein gezocht 09 februari 2018

02u33 3

De Kruishoutemse jeugddienst is op zoek naar animatoren voor de speelpleinwerking tijdens de zomervakantie. Geïnteresseerden worden op zaterdag 17 februari verwacht in het cultureel centrum De Mastbloem, waar van 16 tot 20 uur een 'animatorendate' op het programma staat.





Men kan er kennismaken met de andere animatoren en verneemt er alles over de werking, de vergoeding, cursussen enzovoort. Aanwezigen kunnen op die manier ontdekken of het iets voor hen zou kunnen zijn. Meer info bij de jeugdambtenaar via jeugddienst@kruishoutem.be of 09/333.71.29. (TVR)