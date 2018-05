Amerikanen bezoeken kasteel Lozer in kader van WOI-herdenking 26 mei 2018

03u00 0 Kruishoutem Een Amerikaanse delegatie bezocht gisteren het kasteel van Lozer. Dat was tijdens de Eerste Wereldoorlog tijdelijk het hoofdkwartier van de Amerikaanse divisies.

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Eerste Wereldoorlog. Stad Oudenaarde laat deze gebeurtenis niet onopgemerkt voorbij gaan en organiseert daarom een grote herdenking dit weekend. Amerikaanse nazaten van onder andere sergeant Smithhisler maakten gisteren echter ook een tussenstop in Lozer. Daar brachten ze een bezoek aan het kasteel van Lozer, dat tijdelijk het hoofdkwartier van de Amerikaanse divisies was. Getuige daarvan zijn de schetsen van het kasteel die sergeant Smithhisler maakte.





Speciaal moment

Voor zijn zoon Jack was het gisteren dan ook een speciaal moment. Hij werd door de eigenaar en bewoner van het kasteel, baron Bernard della Faille d'Huysse, rondgeleid op het domein. "Het is geweldig om het kasteel dat mijn vader schetste nu in werkelijkheid te zien", vertelt Jack. "Het ziet er nog beter uit dan ik me had ingebeeld. Misschien moet ik hier wel eens komen logeren, aangezien er ook een Bed&Breakfast aan verbonden is."





De baron, die tevens ook schepen is in Kruishoutem, was alvast te vinden voor het idee. "Het is dan ook bijzonder fijn om de rijke geschiedenis van het kasteel te delen", zegt hij. (TVR)