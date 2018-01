ACV voert actie voor uitbreiding carpoolparking 02u55 0 Ronny De Coster Het ACV vraagt een snelle uitbreiding van de carpoolparking en zet haar eis kracht bij door het uitdelen van enkele lekkere koffiekoeken. Kruishoutem ACV Kruishoutem heeft gistermorgen boterkoeken en flyers uitgedeeld op de carpoolparking aan de E17 in Kruishoutem om nogmaals duidelijk te maken dat een grotere parking dringend nodig is. "Die komt er volgend jaar", laat schepen Robrecht Bothuyne weten.

Sinds 2008 is er een carpoolparking aan het op- en afrittencomplex in Kruishoutem, waar in totaal 38 auto's parkeren. De parking kende onmiddellijk een groot succes en was daardoor ook al snel te klein. In 2013 pleitte het ACV al voor een uitbreiding. De hoge nood werd reeds bevestigd in een studie van de Vlaamse overheid.





Heraanleg E17

De carpoolparking was één van de zeven meest gebruikte carpoolparkings in Vlaanderen. "Het Agentschap Wegen en Verkeer beloofde om een nieuwe carpoolparking aan te leggen in het klaverblad, waar de beton- en breekcentrale stond die werd opgericht voor de heraanleg van de E17", vertelt Jens Van Heuverswijn van het ACV.





"Deze is bereikbaar via de Leenboslos. We delen vandaag boterkoeken en flyers uit om duidelijk te maken dat we nog steeds wachtende zijn. We willen vermijden dat het dossier op de lange baan geschoven wordt."





500.000 euro

Schepen Robrecht Bothuyne (CD&V) laat weten dat ook de gemeente zich duk blijft inzetten.





"Het budget is door het Agentschap Wegen en Verkeer intussen opgetrokken naar 500.000 euro. De aanleg zelf is voorzien in 2019. Als gemeente verwachten we om dit jaar de concrete plannen te zien."





(TVR)