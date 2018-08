Achttiende editie van rommelmarkt van 'De Bolhoeden' 09 augustus 2018

Feestcomité 'De Bolhoeden' is zaterdag aan de achttiende editie van haar rommel- en kinderrommelmarkt toe. Die vindt van 8 tot 18 uur plaats in de Passionistenstraat die voor de gelegenheid verkeersvrij wordt gehouden. Er zijn opnieuw meer dan 150 deelnemers ingeschreven en net zoals de vorige jaren is er voor voldoende animatie gezorgd. Vanaf 12 uur start de namiddagshow ter hoogte van de school met optredens van onder andere Kate Lane en Cliff. Er zijn ook een steltenloper en grime voor de kinderen voorzien. (TVR)