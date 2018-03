Abdijbierenloop op Finse piste 16 maart 2018

De sportdienst en joggingclub Sporthal Kruishoutem pakken op paaszaterdag 31 maart tussen 14 en 17 uur uit met de zestiende editie van de Abdijbierenloop.





Het evenement vindt naar goede gewoonte plaats op de Finse piste aan de Kerkakkers. Ook wandelaars zijn welkom. Per afgelegde ronde van ongeveer één kilometer ontvangt iedere deelnemer een fles abdijbier, met een maximum van tien flessen.





De jongeren krijgen een flesje frisdrank voor iedere afgelegde ronde. Inschrijven kost 10 euro en kan nog de dag zelf vanaf 13.30 tot 16 uur in de sporthal in de Woestijnestraat, waar men zich ook kan omkleden. Meer info op 09/383.62.31. (TVR)