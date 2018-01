Aantal uitleningen in bib stijgt 02u55 0

De Kruishoutemse bibliotheek blijft een van de belangrijkste culturele instellingen van de gemeente. Dat blijkt uit de cijfers van 2017. Zo brengt minstens een derde van de bevolking regelmatig een bezoekje aan de bib.





Dat resulteerde vorig jaar in 105.961 ontleningen, een stijging van 2.318 uitleningen in vergelijking met 2016. De bibliotheek doet ook haar best om het aanbod steeds te vernieuwen. Zo werd de collectie in 2017 uitgebreid met 3.330 nieuwe aanwinsten. Door de goede samenwerking met de Kruishoutemse scholen, wordt vooral de jeugdcollectie intens gebruikt. Alle klassen van de Kruishoutemse lagere scholen brengen om de twee, drie of vier weken een bezoek aan de bibliotheek. Zo bouwen de leerlingen een bibliotheektraditie op.





(TVR)