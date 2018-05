999 wandelaars voor lentenwandeling 08 mei 2018

Ondanks dreigende wolken bleef het droog en zag wandelclub De Kruishoutemtrotters precies 999 deelnemers opdagen in zaal Telex. Dit ter gelegenheid van de eerste Lentewandeling die ze, in samenwerking met parochiaal ontmoetingscentrum De Kepper, organiseerden met tochten tot 24 km. De tocht liet de stappers onder meer voorbij kasteel Aaishove, Hof Van Cleve en de Uitkijktoren passeren.





Voorzitter Michel De Vreese en secretaris Gilberta De Stoppeleire, die we zien met enkele deelnemers van Scheldestappers Zingem en wandelclub Hanske De Krijger Oudenaarde, waren helemaal in hun nopjes met de grote opkomst.





(MAN)