45 jaar kunstgalerij 't Leeghoek 18 april 2018

Ter gelegenheid van 45 jaar kunstgalerij 't Leeghoek loopt daar een jubileumexpo. Eigenaar en beeldhouwer Willy De Meester toont er beelden in arduin, marmer, witsteen, brons, asbest en polyester. Dit gekoppeld aan een tentoonstelling met schilderwerken van Lola di Vito. De expo is vrij te bezichtigen tot en met dinsdag 1 mei op zaterdag, zondag en feestdagen, telkens van 14 tot 18 uur of na afspraak via 09/383.57.19.





(MAN)