292 lopers voor 16de Abdijbierenloop op Finse piste 10 april 2018

Joggingclub Kruishoutem organiseerde in samenwerking met de gemeentelijke sportdienst de 16de Abdijbierenloop . Voor elk afgelegde ronde van één kilometer op de Finse piste, gelegen aan de Kerkakkers, ontving je achteraf een flesje blond of donker Enamebier en de kinderen een flesje frisdrank, met maximaal 10 flesjes per deelnemer. Dat belette Ruben Callens uit Oudenaarde niet om ....22 ronden af te leggen.





In totaal daagden 292 deelnemers op waaronder deze delegatie van Adelardus Huise en Gezinsbond Ouwegem.





