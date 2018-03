28ste editie Gulden Eitocht 09 maart 2018

02u52 0

In Kruishoutem vindt op zaterdag 17 maart de 28ste Gulden Eitocht van wandelclub Natuurvrienden uit Deinze plaats. Starten kan tussen 6.30 en 15 uur aan het cultureel centrum De Mastbloem, Waregemsesteenweg 22. Er zijn routes van 6, 10, 15 en 20 kilometer.





Die slingeren onder andere langs het Kordaalbos en het kasteel van baron Casier. Iedereen krijgt bij de start of na afloop een gratis eiermaaltijd. Deelnemen kost 1,5 euro. Meer info via 0492/20.87.81.





(TVR)