18e veldtoertocht “Dwars door Kruishoutem” lokte 860 mountainbikers Kruishoutem

andré marlier

13 november 2018

12u30

Bron: andré marlier 0

Traditioneel staat wielertoeristenclub “De Marolse Duwers” op 11 november in voor de organisatie van de veldtoertocht “Dwars door Kruishoutem”. Voorzitter Johan Feys mocht 860 mountainbikers begroeten in zaal Elckerlyc waaronder beroepsrenner Stijn Vandenbergh. De deelnemers konden kiezen tussen tochten van 28, 38 en 51 kilometer die hen langs glooïende velden, bossen en kastelen ,die de fusiegemeente rijk is, brachten. We zien een delegatie uit Kruishoutem en Zwalm aangevoerd door respectievelijk Ward Simoens en Mario Mortier die er de tocht reeds opzitten hadden.

Meer over Kruishoutem

sport

sportdiscipline