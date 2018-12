17e jaarboek van heem- en geschiedkundige kring Hultheim is er! Kruishoutem André Marlier

27 december 2018

14u03

André Marlier

Onder grote belangstelling vond in De Mastbloem de voorstelling van het jaarboek van de Kruishoutemse heem-en geschiedkundige kring Hultheim plaats. Het zeventiende op rij waarop voorzitter Edwin De Borggraeve fier is. Zestien items komen aan bod met als uitschieters :”De boksers van Nokere”, ” 55 jaar tramtragedies”, “Het levensverhaal van de Kruishoutemse tabaksfabriek Flandria” en “De laatste oorlogsjaren van sergeant Paul en corporal Edwin”. Het jaarboek telt 203 bladzijden, kost 30 euro en is nog te bekomen bij erevoorzitter Raoul De Bel in de W. Churchillstraat 12. We zien Raoul samen met ondervoorzitter Edwin De Poortere en dokter Filip Adam bij de afhaling van zijn exemplaar.