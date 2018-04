11 juliviering met Jasper Steverlinck 16 april 2018

02u26 0

De Kruishoutemse Cultuurraad wil zijn laatste organisatie van de viering van de Vlaamse feestdag met een Vlaamse klepper van formaat eindigen. Als Kruishoutemnaar krijgt je de unieke kans om Jasper Steverlinck in CC De Mastbloem aan het werk te zien.





"Kom mee genieten van Night Prayer. Wij zijn alvast overtuigd dat de voormalige Arid-frontzanger in Vlaanderen hiermee weleens de beste solo-plaat van het jaar zou kunnen neerzetten", klinkt het. Tickets kosten 20 euro in voorverkoop en 25 euro aan de kassa en zijn te verkrijgen in de bibliotheek op het nummer 09/333.71.15 of via mail naar cultuurdienst@kruishoutem.be.





(FEL)