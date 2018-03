1.926 stappers voor 28ste editie Gulden Eitocht 23 maart 2018

Ondanks het gure winterweer mocht wandelclub Natuurvrienden Deinze 1.926 stappers verwelkomen in zaal De Mastbloem in Kruishoutem. De 28ste editie van de Gulden Eitocht bracht de wandelaars naar Nokere en het Kordaalbos voor tochten gaande van zes tot twintig kilometer. En allen konden genieten van een gratis eiermaal voor aanvang of na het beêindigen van de tocht . We zien een delegatie van wandelclub Scheldestappers Zingem die nog wat verpozen na de koude en de gure wind getrotseerd te hebben.











(MAN)