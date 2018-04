1,8 miljoen euro volstaat niet GEMEENTE VINDT GEEN AANNEMER VOOR VERBOUWING VILLA THOMAS VANDEWALLE

17 april 2018

02u48 0 Kruishoutem Ook na de tweede oproep voor de verbouwing van de witte villa naast de Kruishoutemse sporthal, zijn er geen offertes gekomen die binnen het geraamde budget passen. De gemeenteraad besliste gisteravond de procedure voorlopig stop te zetten. "Wat nu?", was de vraag die iedereen zich stelde.

De gemeente Kruishoutem telde in juli 2015 zo'n 700.000 euro neer voor de witte villa in de Woestijnestraat, net naast de sporthal. De gemeente wil er niet enkel de speelpleinwerking een nieuw onderdak bieden. Ook een private kinderopvang en de vakantiewerking Eiernest zullen er onderdak krijgen. Om het pand te verbouwen, trok de gemeente nog eens 1,8 miljoen euro uit, inclusief BTW. Veel geld, maar het gaat dan ook om een grondige verbouwing: op de begane grond wordt een stuk bijgebouwd, de huidige dakverdieping gaat er af en in de plaats komt een nieuwbouwvolume, waardoor onmiddellijk een overdekte speelruimte gecreëerd wordt op de gelijkvloerse verdieping. "Megalomaan en niet nodig", klinkt het bij oppositiepartijen Open Vld en N-VA.





Het bestek dat de ontwerper opstelde voor het uitvoeren van de verbouwingswerken, werd in juni 2017 door de meerderheid goedgekeurd, maar er werden voor deze opdracht geen offertes ontvangen. Bijgevolg werd de opdracht opnieuw aanbesteed.





500.000 euro meer

"Deze keer werden er 3 inschrijvingen ingediend waarbij de opgegeven inschrijvingsprijzen de raming aanzienlijk overschrijden", lichtte jeugdschepen Hannelore Verzele (CD&V) gisteravond op de gemeenteraad toe. Zo lagen de offertes bijna 500.000 euro hoger dan het voorziene budget. De gunning kan op basis van de ingediende voorstellen dus niet worden verantwoord. Daarom werd besloten om de procedure voorlopig stop te zetten.





Alweer uitstel

"Wat nu?", was de vraag die oppositiepartijen Open Vld en N-VA gisteravond stelden. "In een aantal documenten wordt zelfs voorgesteld om de villa af te breken. In dat geval hebben we bouwgrond in het centrum van de gemeente die ons wel heel veel geld gekost heeft. Het ziet er naar uit dat het schepencollege dit dossier zal uitstellen tot na de gemeenteraadsverkiezingen. Naast het uitstellen van een beslissing over de herbestemming van onze kerken en het uitstellen van de rioleringswerken op de Markt, bewijst de meerderheid hiermee nogmaals een gebrek aan daadkracht en verantwoordelijkheid uit vrees in oktober door de kiezers afgestraft te worden."





Verzele liet hierop weten dat de gemeente juridisch advies heeft ingewonnen om te kijken of het mogelijk is om met de indieners van de offertes verder te onderhandelen. "We blijven ook overtuigd van de opportuniteiten die de site biedt."