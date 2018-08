"Welzijn van paarden is belangrijkst" ORGANISATOREN L'EQUINO HEBBEN EXTRA WERK DOOR DROOGTE THOMAS VANDEWALLE

02 augustus 2018

02u34 0 Kruishoutem De droogte van de voorbije weken speelt ook de organisatoren van L'Equino - het paardenspektakel in het kasteelpark Casier in Nokere - parten. Het volledige parcours moet bewerkt worden om de ondergrond wat minder hard te maken. "We voorzien ook extra water en ijs zodat de paarden snel genoeg kunnen afkoelen", vertelt Kristof Callens.

Het heeft de voorbije weken amper geregend, waardoor ook het kasteelpark van baron Casier in Nokere er kurkdroog bijligt. Voor de organisatoren van het paardenspektakel L'Equino is het dan ook alle hens aan dek.





"De ondergrond is nu bijzonder hard", zegt voorzitter Kristof Callens. "Als de paarden daar moeten op springen, kan dat pijn veroorzaken. En aangezien het welzijn van de paarden voor ons heel belangrijk is, willen we dat absoluut vermijden. Het volledige parcours wordt daarom bewerkt met een machine die in de grond infiltreert en hem wat losser maakt. Een tijdrovende klus." Ook komend weekend belooft het alvast zomers warm te worden met temperaturen die opnieuw oplopen tot 30 graden.





"Belangrijkste is dat de paarden na de wedstrijd tijdig kunnen afkoelen. Daarom voorzien we een grote tank met water en voldoende ijs."





13.000 toeschouwers

De belangstelling voor het evenement groeit jaar na jaar, omdat het gratis is en er tal van randactiviteiten worden georganiseerd. Dit jaar verwacht de organisatie 13.000 toeschouwers te verwelkomen. De dressuurproef en de jumpingwedstrijd vinden zaterdag in de Hippodroom van Waregem plaats. "Maar het spectaculairst is de terreinproef, ook wel bekend als cross-country, die hier zondag in het kasteelpark in Nokere wordt afgelegd. De ruiters moeten hierbij een parcours afleggen dat bestaat uit onder meer boomstammen, waterpartijen, hekken en heggen", legt Callens uit. "Hindernissen die we trouwens allemaal zelf ontwerpen en bouwen. Deze editie hebben we er heel wat nieuwe hindernissen bij, zodat het ook voor de deelnemers spannend blijft", klinkt het.





"Dit jaar mogen we trouwens opnieuw het Belgisch kampioenschap voor zowel zes- als zevenjarige paarden organiseren én de Eerste Beker van België Seniors."





Kinderdorp

L'Equino doet ook zijn best om de allerkleinsten te verwennen, door een kinderdorp te bouwen.





"Er zijn onder andere een springkasteel en een grime- en knutselstand. Niemand minder dan jeugdauteur Marc De Bel zal er boeken verkopen en signeren."





De organisatoren openen vrijdagavond al de loungebar in het kasteel baron Casier. Vanaf 21.30 uur is iedereen er welkom op de gratis midsummerparty. Het evenement start zaterdag om 9 uur met de dressuur in de Hippodroom. Vanaf 10.30 uur start daar de jumping. De crosscountry begint zondag om 9 uur in het kasteelpark.