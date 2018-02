"Verdoken gifstort komt weer tot leven" GRAAFWERKEN VOOR MEGALOODS BOVENOP STORTPLAATS GESTART THOMAS VANDEWALLE

07 februari 2018

02u54 0 Kruishoutem Langs de Meirestraat in Kruishoutem zijn graafwerken gestart op de al jaren oude stortplaats. De Gentse projectontwikkelaar MG Real Estate trekt er een logistiek centrum op van bijna vijf hectare. "Dit verdoken gifstort komt zo terug tot leven", zucht bewoner Gilbert Van Assche. "Door de komst van het bouwproject, wordt de situatie beheersbaar en zal dit stuk industriegrond niet langer een verwaarloosde plek zijn", verdedigt het gemeentebestuur de werken.

Het betrokken perceel ligt pal naast de autosnelweg E17 en de Meirestraat. Aan de overkant van die straat wonen Gilbert Van Assche en zijn vrouw Rita Putman. "Dit zeven hectare grote terrein is een oude zandwinningsput, die eind jaren zeventig is opgevuld met huishoudelijk en industrieel afval", licht Gilbert toe.





"Plastiek, verf, olieresten, detergenten, asbest en vaten met ongekende inhoud zitten hier tot vijftien meter diep in de grond. Jaren hebben wij hier hinder ondervonden van die aanvoer van vuil. Intussen zat alles in de grond en hadden we er eigenlijk niet zoveel last meer van, maar momenteel graaft men alle afval langs de zijkanten van het perceel weer op en wordt het bovenop het al te hoge stort gedumpt. Dit gevaarlijk afval zal gasvorming, een walgelijke stank en ongedierte met zich meebrengen", vreest hij.





Bedrijfsgebouw





De graafwerken gebeuren in opdracht van de Gentse projectontwikkelaar MG Real Estate. Die gaat er een bedrijfsgebouw met een logistieke ruimte van 45.000 vierkante meter en 2.000 vierkante meter kantoren neerpoten. "Dit is industriegebied. Ik kan best wel verdragen dat hier een bedrijf komt, maar het is toch onvoorstelbaar dat ze dit gewoon bovenop het stort gaan optrekken: er komt een betonnen grondplaat over het terrein en daarop komt dan die nieuwbouw. Van sanering van de grond komt dus niets in huis. Erger nog: men gaat het stort eerst nog eens helemaal openreten. Ook aan de mobiliteit heeft men hier nog niets gedaan, waardoor tientonners nu allemaal langs deze buurtweg rijden."





Vergunningen in orde





Burgemeester Joop Verzele (CD&V) kent de verzuchtingen van de bewoners maar al te goed. "Het is erg voor die mensen dat er indertijd zoveel afval is gestort, maar het stort ligt er en dat kunnen we niet veranderen. Alle aanvragen en vergunningen van de ontwikkelaar zijn in orde", onderstreept de burgemeester. "Wij hebben als gemeente dan ook de toelating gegeven om de werken te starten. Door de komst van het bouwproject wordt de situatie beheersbaar en zal dit stuk industriegrond niet langer een vuile, verwaarloosde plek zijn. We hopen dan ook dat de ellende hierna gedaan zal zijn voor de bewoners en ze rust zullen vinden. Intussen zijn zij al bijna veertig jaar aan het vechten. Bijzonder triestig allemaal."