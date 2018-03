't Huis van Lede sluit de deuren UITBATERS HEBBEN WEL AL NIEUWE TOEKOMSTPLANNEN THOMAS VANDEWALLE

07 maart 2018

02u53 0 Kruishoutem Voormalig sterrenrestaurant 't Huis van Lede in Wannegem-Lede sluit onmiddellijk de deuren. "Aanhoudende stress heeft me leeggezogen", laat chef-kok Frederick Dhooge weten. Hij en zijn echtgenote Joke Sulmon hebben wel nieuwe toekomstplannen op een andere locatie. "Nu willen we eerst even op adem komen."

Het was chef-kok Frederick Dhooge zelf die het nieuws gisteren bekendmaakte via sociale media. "Aanhoudende stress in zowel de professionele als persoonlijke sfeer heeft me zodanig leeggezogen dat ik de energie niet meer kan opbrengen om verder te functioneren als restauranthouder. De activiteit in 't Huis van Lede wordt dan ook voorlopig volledig stopgezet", luidde het bericht. "Hopelijk zullen tijd en rust heilzaam en inspirerend werken en mij de kans geven mezelf ooit weer enthousiast en creatief te kunnen uitleven in de job die ik vele jaren met hart en ziel heb uitgeoefend. Jullie appreciatie heeft me vaak beroerd", richtte hij zich nog tot zijn klanten. "Met velen van jullie is er een band gegroeid die het commerciële ver overstijgt. Het is dan ook mijn hoop dat jullie de beslissing die ik nu neem kunnen en willen plaatsen en dat jullie geloven dat er mij momenteel geen andere uitweg rest."





Dhooge zelf wenste gisteren geen verdere commentaar meer te geven. Ook zijn echtgenote Joke Sulmon, die mee de zaak runde, hield zich op de vlakte. "Ik wil enkel benadrukken dat we niet sluiten om financiële redenen. 't Huis van Lede is dus zeker niet failliet", aldus Sulmon. "Vast staat wel dat we hier na al die jaren de deuren sluiten. We hebben al nieuwe toekomstplannen, maar dan wel op een andere locatie. Wat die plannen inhouden, gaan we nog niet communiceren." Ook over de locatie wou Sulmon zich nog niet uitlaten. "We willen nu eerst even op adem komen."





Eigenzinnig parcours

't Huis van Lede legde sinds de opening in 2005 een eerder eigenzinnig parcours af. Onder invloed van omstandigheden en persoonlijke voorkeuren waren er de voorbije jaren wisselingen van openingstijden, personeel en interieur, maar meest opvallend was ongetwijfeld het feit dat chef Frederick Dhooge in 2014 na acht jaar afstand deed van zijn Michelinster. De kok wilde niet langer dansen naar de pijpen van de 'sterrentoerist', die een spektakelkeuken verwacht. Na afstand van zijn ster, deed hij vorig jaar ook afstand van zijn personeel. Sinds oktober namen hij en zijn vrouw Joke Sulmon alle taken voor hun rekening, inclusief de afwas. Met de invoering van het nieuwe concept, konden maar 14 mensen meer tafelen, maar Dhooge droomde al langer van een kleinschalig restaurant. Dat, in combinatie met een gezin met drie jonge kinderen, bleek toch niet zo evident.