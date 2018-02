"Schrijnende toestanden op carpoolparking" AUTO'S BLIJVEN MAANDENLANG STAAN, VRACHTWAGENS ZORGEN ER VOOR SCHADE THOMAS VANDEWALLE

22 februari 2018

02u47 0 Kruishoutem "De carpoolparking aan de E17 in Kruishoutem moet beter beheerd worden." Dat zegt oppositieraadslid Jan Herman (N-VA). "Er staan auto's langdurig geparkeerd en vrachtwagens zorgen er voor schade." De politie is op de hoogte en voert er zowat dagelijks controles uit.

"Reeds geruime tijd word ik regelmatig aangesproken over de erbarmelijke toestand en vooral het verkeerd gebruik van de carpoolparking", steekt Kruishoutems oppositieraadslid Jan Herman (N-VA) van wal.





"Naast het langdurig parkeren van waarschijnlijk gestolen auto's, wordt deze parking ook heel vaak bezocht door zware vrachtwagens en dit ondanks een uitdrukkelijk verbod. Dat deze parking daar niet voor geschikt is, bleek vorige week nog toen een grote vrachtwagen diende weggetakeld te worden omdat die zichzelf volledig vastgereden had. Er is een totaal gebrek aan goed beheer van deze parking. Ik denk dat, vooraleer men met veel poespas de aanleg van een grotere parking aankondigt, eerst mag tonen dat men in staat is de huidige parking naar behoren te beheren", sneert hij.





Controles

De installatie van een toegangssysteem, waarbij men de nummerplaat moet registeren en eventueel een kleine bijdrage betalen met een betaalkaart, zou volgens Herman kunnen helpen om de eigenaars van achter gelaten voertuigen op te sporen.





"Ook het plaatsen van een soort slagboom, waar enkel personenwagens onder kunnen, kan dienen om de vrachtwagens te weren. Die volgen nu blindelings hun gps om naar de industriezone Zaubeek te rijden." De lokale politie is op de hoogte van de problemen op de parking en voert er regelmatig controles uit. Chauffeurs die hun voertuig niet correct achterlaten, worden geverbaliseerd. Als een voertuig er na zes maanden nog altijd staat, wordt het eigendom van de gemeente.





Nieuwe parking

Schepen Robrecht Bothuyne (CD&V) diende intussen een parlementaire vraag in voor mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA). "Ik wil wel even horen wat hij vindt van de kritiek van iemand binnen zijn eigen partij", aldus schepen Bothuyne. "Zelf ben ik uiteraard ook van mening dat het niet de bedoeling is dat wagens daar voortdurend blijven staan. Het is echter aan het Agentschap Wegen en Verkeer, de beheerder van de parking, om die weg te slepen. We zitten binnenkort met hen rond de tafel om de plannen voor de nieuwe parking te finaliseren. Die komt in het klaverblad, waar de beton- en breekcentrale stond die werd opgericht voor de heraanleg van de E17, en zal bereikbaar zijn via de Leenboslos. Het budget, zo'n 500.000 euro, is voorzien en de werken zullen volgend jaar starten."