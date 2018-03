"Opnieuw uitlenen? Voor geen miljoen" LIEVELINGSBOEK MARC DE BEL DUIKT NA 50 JAAR WEER OP THOMAS VANDEWALLE

13 maart 2018

02u56 0 Kruishoutem Het lievelingsboek van Kruishoutems jeugdauteur Marc de Bel (63) is na meer dan 50 jaar opgedoken in een boekenwinkel in Gent. "Dit voelt als een weerzien met een goede vriend", vertelt de dolgelukkige auteur.

Vorige week gaf Marc de Bel in een interview te kennen dat zijn favoriete kinderboekenreeks Puk en Muk was, over twee kabouters uit het land van Klaas Vaak. Vooral het verhaal van 'Puk en Muk en de heks' kon hem bekoren. Toevallig werd net dat bewuste boek ongeveer gelijktijdig binnengebracht in de boekenwinkel van Oxfam-Solidariteit in de Sint-Amandstraat in Gent, waar ingezamelde boeken een tweede leven krijgen.





Op het vergeelde schutblad van het oude boekje staat bovendien in kinderhandschrift 'Lievelingsboek van Marc de Bel' gekrabbeld. De vrijwilligster van dienst twijfelde niet toen ze het boek onder ogen kreeg en nam meteen contact op met de Bel. Die kon zijn eigen oren niet geloven en trok onmiddellijk naar de winkel.





Daar kon hij met eigen ogen vaststellen dat het wel degelijk om zijn eigen exemplaar van zijn lievelingsboek ging. "Het voelde een beetje als een weerzien met een vriend die je al 50 jaar niet meer hebt gezien. Ik werd er weliswaar emotioneel van", glimlacht de auteur. "Toen ik zo'n 5 jaar oud was, heeft mijn zus me altijd voorgelezen uit deze boekjes. Toen ik eenmaal zelf kon lezen, heb ik de boekjes ook nog verschillende keren verslonden. Aanvankelijk werden de boekjes uit de reekst voortdurend ontleend uit de Kruishoutemse bibliotheek. Telkens was het een ander familielid die de boeken ontleende, waardoor ze jarenlang in ons bezit bleven", geeft hij toe.





Zelfportret neef in boek

"Uiteindelijk hebben we ook enkele boekjes gekocht. Dit bewuste boekje werd in de jaren zestig doorgegeven aan mijn 21 neefjes en nichtjes en zo is het verloren gegaan. Grappig is dat een van mijn neefjes een zelfportret in het boek tekende. Het mist trouwens ook heel wat bladzijden."





De Bel vindt het symbolisch dat zijn lievelingsboek van toen hij een kind was, net tijdens de jeugdboekenmaand weer zijn weg naar hem vond. Hij twijfelde niet en nam het boek mee naar huis, waar het een ereplaats krijgt. "Voor mijn vijftigste verjaardag kreeg ik van mijn zus een ander boek uit de reeks cadeau. Zij had het toen ook ergens heel toevallig op de kop kunnen tikken. Dat is een heilig voorwerp. Al geef je me een miljoen euro, dan krijg je het nog niet. Dit boekje is mij minstens evenveel waard. Of ik het nu nog ga uitlenen? Ik denk het niet", besluit de Kruishoutemnaar met een knipoog.