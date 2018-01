"Na fusie wordt administratie beter bereikbaar" Inwoners kunnen op drie locaties naar gemeentelijke balie RONNY DE COSTER

25 januari 2018

22u31 0 Kruishoutem De gemeente herziet haar plan om in het gemeentecomplex in Huise de bibliotheek onder te brengen. In de plaats daarvan komen op de gelijkvloerse verdieping balies, waar alle inwoners voor hun contacten met de gemeente terecht kunnen. "Vandaag hebben we twee gemeentehuizen, maar na de fusie zullen onze inwoners op drie plaatsen op de administratie een beroep kunnen doen", voorziet de Zingemse burgemeester Kathleen Hutsebaut (Samen).

Een aannemer is gestart met het slopen van een deel van het gemeentecomplex in Huise en het strippen van het stuk dat wordt gerenoveerd. De bovenverdieping komt ter beschikking van het verenigingsleven: de gemeente laat er een polyvalente zaal bouwen met ernaast een vergaderruimte. Ook de KSA van Huise krijgt op het gelijkvloers een nieuwe ruimte. Op het gelijkvloers zou de gemeentelijke bibliotheek komen, zo stond in de oorspronkelijke plannen. Maar daar komt Zingem nu op terug.





"Dit gebouw wordt een zogenaamd dienstverleningscentrum", zegt de Zingemse burgemeester Kathleen Hutsebaut (Samen). "Voor alle zaken waarvoor mensen nu naar het gemeentehuis van Zingem of Kruishoutem gaan, zullen ze ook terecht kunnen in het nieuwe complex in Huise. Ik zeg 'ook', omdat de balies in de gemeentehuizen niet verdwijnen. In tegenstelling tot wat sommigen vrezen, zal door de fusie de gemeentelijke dienstverlening aan de bevolking niet verminderen, maar net uitgebreider worden: je zal kunnen kiezen naar welk dienstverleningscentrum je gaat. We stemmen de openingsuren van de drie ook zo op elkaar af, dat je altijd ergens geholpen wordt. De samensmelting van de twee gemeenten laat ons toe om mensen en middelen efficiënter in te zetten", zegt Hutsebaut.





Om de drie balies vlot te laten draaien, voert de gemeente wel een systeem van afspraken in. "Voor tachtig procent van de zaken waarvoor je nu naar de gemeente gaat, zal je geen afspraak moeten maken. Maar als je grondig geïnformeerd wil worden over bijvoorbeeld specifieke bouwvoorschriften van een perceel grond, dan zal je dat niet onaangekondigd kunnen doen. Vandaag komen mensen wel eens 'op goed geluk' en moeten ze soms terugkeren omdat de expert ter zake niet beschikbaar is. Dat zal je in de nieuwe regeling niet meer overkomen", bedenkt de Zingemse burgemeester.





Ze hoopt dat op termijn ook de politie mee in het project stapt. "Nu is er in Zingem en in Kruishoutem een afzonderlijk politiekantoor. Voor bijvoorbeeld het verlies van een rijbewijs moet je eerst daar naartoe en dan naar het gemeentehuis. Maar als er in elk van onze drie dienstverleningscentra een agent aanwezig zou kunnen zijn, heb je als burger alles op één locatie en ben je sneller geholpen. Hierover is er - voor alle duidelijkheid - nog niets beslist, maar we willen dit wel samen met de politie onderzoeken", besluit Hutsebaut.





De verbouwing van het gemeentecomplex in Huise zal ongeveer 2 miljoen euro kosten. Daarbij komt nog eens 120.000 euro voor het opruimen van een 19 jaar oude bodemvervuiling als gevolg van een lekkende mazouttank.





Het gebouw moet in de lente van volgend jaar instapklaar zijn.