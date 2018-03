"Mijn geheim? Een goed glas...melk" IRMA VIERT AL DANSEND 100STE VERJAARDAG THOMAS VANDEWALLE

05 maart 2018

02u29 0 Kruishoutem Irma Taelman uit Kruishoutem vierde afgelopen weekend haar 100ste verjaardag. De kranige dame woont nog altijd zelfstandig en staat zelfs nu en dan nog op de dansvloer. "Mijn geheim? Veel dansen en zingen, maar ook geen alcohol drinken. Geef mij maar een goed glas melk", knipoogt ze.

Irma Taelman werd geboren op 3 maart 1918. Zij en haar echtgenoot Leon Marysse hebben altijd een landbouwbedrijf gerund in de Stokstraat. "We hebben hard gewerkt, maar altijd met veel plezier", steekt Irma van wal. "Helaas heeft mijn man minder geluk gekend dan ikzelf. Zo is hij al 20 jaar geleden overleden. Sindsdien sta ik er alleen voor. Al kan ik gelukkig altijd rekenen op mijn kinderen. Al zijn die intussen zelf niet meer van de jongste", giert ze het uit. "Mijn dochter Fernanda is 64 en mijn zoon Fernand vierde onlangs zijn 70ste verjaardag. Zij schonken me 4 kleinkindereren en nu ook al 3 achterkleinkinderen."





Fiets afpakken

Irma bleef na het overlijden van haar man nog tien jaar alleen wonen op de boerderij, maar verhuisde tien jaar geleden naar de serviceflats in de Ommegangstraat. "Maar thuisblijven kan ze niet", vertelt zoon Fernand.





"Ze wil altijd onder de mensen zijn en is steeds te vinden voor een tasje koffie en taart. Tot haar 90 jaar reed ze rond met de fiets. Daarna hebben we hem moeten afpakken, want het werd te gevaarlijk. Haar katten zijn nu haar schatten. Zonder hen is ze verloren." Irma vierde haar verjaardag zaterdag met haar voltallige familie in Home Sint-Petrus, maar was in eerste instantie niet happig om naar haar eigen feest te vertrekken. "Jullie gaan me toch niet in het rusthuis steken hé?", wou ze toch eerst even checken bij haar familie. "Want dat zie ik niet zitten, samenwonen met al die oude mensen. Laat me maar op mijn gemak in mijn appartementje wonen."





Eens aangekomen op haar verjaardagsfeest, genoot ze toch zichtbaar van alle aanwezigen. Het duurde ook niet lang vooraleer ze stond te dansen. "Dansen en zingen heb ik altijd graag gedaan. Zo stond ik vroeger steeds te zingen op de de tafels in café De Marolle", glimlacht ze. "Mooie tijden waren dat. Dansen en zingen is misschien wel wat me jong houdt", bedenkt ze. "Al ben ik ook altijd een optimist geweest. Negativiteit helpt je niet vooruit in het leven. En van al dat piekeren krijg je ook nog eens rimpels." De schuimwijn liet Irma op haar verjaardag naar goede gewoonte aan haar voorbij gaan. "Ik heb nooit alcohol gedronken en ik denk niet dat ik daardoor iets gemist heb. Geef mij maar een goed glas melk", besluit ze met een knipoog.