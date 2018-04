"Jolien is strijdvaardig én rekent op steun van God" VELDRIJDSTER (27) WEKEN OUT NA ZWARE OPERATIE THOMAS VANDEWALLE

06 april 2018

02u32 0 Kruishoutem Bij Kruishoutems veldrijdster Jolien Verschueren (27) is dinsdag een gezwel in de hersenen verwijderd. "Behoorlijk ernstig", vertelt mama Livine. "Ze kan minstens 6 weken niet fietsen, maar ze rekent op de steun van God om haar hier door te krijgen." De supporters branden kaarsjes en doen gebedjes.

Het gezwel in de hersenen werd drie jaar geleden toevallig ontdekt nadat de Kruishoutemse veldrijtrots een val op haar hoofd maakte. "Uit een scan bleek toen dat er een vlek zat op haar hersenen. Niet veel later was er sprake van een gezwel. Iets waar ze waarschijnlijk mee is geboren", doet mama Livine Haerinck het verhaal. Toch waren de dokters in eerste instantie niet bijzonder ongerust. Jolien moest enkel elk jaar op controle gaan om er zeker van te zijn dat het gezwel niet groeide. "Vorige week heeft men tijdens zo'n controle vastgesteld dat het gezwel wel degelijk groter was geworden. Men wou geen verder risico meer nemen, waardoor het dinsdag al werd verwijderd. Een bijzonder zware operatie, waarbij een soort luikje in haar schedel werd gemaakt", legt Livine uit. "Alles blijkt gelukkig goed te zijn verlopen. Het is momenteel wel nog onduidelijk of het gezwel goed- of kwaadaardig was. Die resultaten wachten we nog af."





Gelovig

Jolien zal door de operatie minstens zes weken buiten strijd zijn. Een zware klap, nadat ze vorig jaar ook al kreeg af te rekenen met een sleutelbeenbreuk. "Toch kan ze er behoorlijk goed mee omgaan", stelt haar moeder vast. "Ze beseft dat ze door deze moeilijke periode moet en is strijdvaardig. Ze is bovendien bijzonder gelovig en rekent hier dan ook op de hulp van God. Hoe dan ook, zal ze de komende weken veel moeten rusten. Haar job als kleuterleidster in een kleuterschool in Marke zal ze de komende maanden niet kunnen uitoefenen. De kleuters moeten het de rest van dit schooljaar zonder haar stellen. Daar heeft ze het moeilijk mee."





Vechtlust

Het nieuws sloeg bij de supportersclub van Jolien in als een bom. "Echt iedereen leeft mee met haar. De supporters branden massaal kaarsjes en bidden dat alles goed mag komen. Ook van andere rensters kreeg ze al heel wat berichtjes. Het doet ons Jolien goed te weten dat iedereen haar steunt. We bekijken het nu dag per dag en zien wel hoe haar toestand evolueert. Ze is slim genoeg om te weten dat ze het rustig aan moet doen. Ze heeft het geluk dat ze nog jong is en een goede conditie heeft. Ze is dus zeker nog niet afgeschreven, integendeel. Haar vechtlust zal misschien wel groter zijn dan ooit", besluit Livine.